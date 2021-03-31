Вице-президент «Магнитки»: Малкин в СКА играть не будет, у него «закрытый» контракт с нами

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о будущем нападающего Евгения Малкина после окончания его карьеры в НХЛ.

«Все зависит от самого Женьки. Что значит дать ему большую сумму денег? Есть потолок зарплат. У Жени есть так называемый «закрытый» контракт с нами, и, если он захочет поиграть, он вернется. Даже не за большие деньги. Он нормальный патриот своего города. В СКА он не будет играть, у него есть «закрытый» контракт с нами», — приводит «Спорт-Экспресс» слова функционера.

Малкин является воспитанником магнитогорской школы хоккея. 34-летний трехкратный обладатель Кубка Стэнли дебютировал в «Металлурге» в сезоне 2003/2004.