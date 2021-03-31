Ротенберг - о Панарине в сборной: Артемий – великолепный хоккеист, остальное не в моей компетенции

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг рассказал, является ли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин кандидатом в национальную команду на чемпионат мира.

«Мы всегда говорим о спортивном принципе. Мы с Панариным долгое время работали вместе, когда он еще был в «Витязе». Мы знаем прекрасно школу, где он воспитывался, знаем директора школы. Знаем Артемия от и до, в плане как человеческих качеств, так и игровых. Мы всегда смотрим только на спортивный принцип. Все являются кандидатами, все игроки КХЛ и НХЛ. Кто успеет приехать — это уже другой вопрос

Заявление Назарова про Панарина? Тяжело комментировать выступления других людей. Я хочу сказать, что Панарин – великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты. А все остальное – это не моя компетенция. Назаров часто меня хвалит? Это его гражданская позиция», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, что в конце февраля экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал историю о том, как 10 лет назад Панарин, выступающий тогда за подольский клуб, избил девушку и откупился от обвинений.