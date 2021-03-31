В системе КХЛ Малкин находится в статусе «конфликт»

КХЛ разъяснила статус российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в лиге.

«Евгений Малкин в системе КХЛ находится в статусе «Конфликт», права на него закреплены за клубом «Металлург» Магнитогорск. Статус «Конфликт» был присвоен по пп.а, п. 1, ст. 11 Правового регламента КХЛ.

Во время выступления в сезоне 2012/2013 он недоработал до конца тот контракт, который был «приостановлен» перед сезоном 2006/2007, когда Малкин уехал выступать в клуб НХЛ», — приводит Sport24 ответ пресс-службы КХЛ.

Напомним, ранее вице-президент магнитогорского клуба заявил, что «Металлургом» закреплены права на форварда в России.

Малкин провел в КХЛ 37 матчей, в которых набрал 65 (23+42) очков.