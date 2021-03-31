Сергей Ласьков: Решение по будущему Воробьева не принято. По Мозякину тоже еще предстоит думать

Первый вице-президент и генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба главного тренер Ильи Воробьева и капитана Сергея Мозякина.

«Решение по будущему Воробьева не принято, будем анализировать случившееся. По Мозякину тоже еще предстоит думать, многое зависит от готовности самого Сергея продолжать выступление», – цитирует Ласькова «РИА Новости».

Воробьев, под руководством которого «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году, вернулся в магнитогорский клуб в 2019-м после одного сезона в СКА.

Мозякин, которому вчера 30 марта исполнилось 40 лет, в сезоне-2020/21 набрал 21 очко (10+11) в 38 матчах регулярного чемпионата, а также забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач в 11 играх плей-офф.