Почетный вице-президент ФХР Карандин: Скабелка не очень подходит «Локомотиву»

Почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр Юрий Карандин оценил работу Андрея Скабелки в должности главного тренера «Локомотива».

«В Ярославле – лучшая молодежная школа в стране, там идеальный материал для работы, – отметил Карандин в интервью для Russia-Hockey.ru – Но нужно терпение – минимум год-два, чтобы подтянуть молодежь, создать фундамент для результата. Мне кажется, что по формату Скабелка «Локомотиву» не очень подходит. Ярославль ценит игровой, комбинационный хоккей, народ там внимательно следит, как доверяют молодежи, как она растет. С этой точки зрения не совсем понял, почему до последнего делалась ставка на легионеров – но все они, за исключением вратаря, в плей-офф не впечатлили. В то же время многих молодых придерживали.

У нас в Новосибирске была похожая картина – Скабелка на легионерах и в основном на опытных игроках выдержал давление и дал результат, но после его ухода команда сделала шаг назад. Во многом потому, что мало вкладывались в молодежь, загоняли ее в простые схемы, что не способствовало росту. Мне показалось, та же картина в «Локомотиве». Знаю Юрия Яковлева, для него молодежный участок работы – всегда самый главный. Думаю, что именно в этом плане он извлечет уроки из нынешнего сезона.

До сих пор вспоминаю этапы Евротура и работу с молодежью Игоря Ларионова. У него в сборной, например, ярославская связка Красковский – Коваленко прибавляла от матча к матчу – без всяких забросов и пробросов, за счет умного, комбинационного хоккея. Вообще не понимаю, почему Ларионов не востребован в КХЛ. Для того же «Локомотива» тренер такого масштаба и глубины просто идеален. Но главное – дать ему возможность для творческой работы, не требовать быстрого результата».

Скабелка возглавил «Локомотив» в мае прошлого года, заключив контракт на три сезона. Ранее белорусский тренер работал в КХЛ с «Торпедо», «Сибирью», «Авангардом» и «Барысом».