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Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Альбасете 0 Кастельон 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90' Сабадель 2 Жирона 2 П1 12.0 Х 1.14 П2 9.00
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Литва 0 Италия 0 П1 18.0 Х 9.50 П2 1.12
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Сан-Марино 0 Албания 0 П1 34.0 Х 16.0 П2 1.04
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Англия 0 Польша 0 П1 1.37 Х 4.80 П2 8.90
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 2' Австрия 0 Дания 0 П1 2.95 Х 3.50 П2 2.33
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 18.0 Х 8.30 П2 1.14
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Андорра 0 Венгрия 0 П1 13.0 Х 6.20 П2 1.24
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Молдавия 0 Израиль 0 П1 8.30 Х 5.00 П2 1.37
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.13 Х 9.60 П2 16.0
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Греция 0 Грузия 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.70
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.80
ЧМ-2022 - Европа не начался Босния и Герце 0 Франция 0 П1 6.40 Х 5.10 П2 1.45
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.20 Х 6.80 П2 13.0
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Испания 0 Косово 0 П1 1.09 Х 12.0 П2 20.0
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 4' Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.40 Х 5.40 П2 6.10
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Украина 0 Казахстан 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 9.20
31 марта 20:12
автор: Виктор Шарафудинов

«Адмирал» не вернется в КХЛ, если не погасит долги по зарплатам за сезон-2017/18

Клуб из Владивостока пропустил регулярный чемпионат-2020/21 из-за финансовых проблем.

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил информацию о том, что «Адмирал» не сможет вернуться в лигу, если до 31 июля нынешнего года не погасит долги по зарплатам за сезон-2017/18.

«Сегодня все члены Совета директоров проголосовали за отдельное дополнительное условие для допуска «Адмирала», – цитирует пресс-конференцию Морозова официальный сайт КХЛ. – Их долг на 21 марта 2018 года 146 миллионов рублей. Клуб погасил большую его часть и должен игрокам и тренерам примерно 56 миллионов. Имеется конкурсная масса, из которой планируется погасить. Получили письмо от «Адмирала» о погашении долга до конца четвертого квартала 2021. Но на Совете директоров было принято решение дать клубу отсрочку до 31 июля текущего года. Если долги не будут погашены, клуб не допустят к участию в чемпионате.

Конечно, мы будем учитывать разные варианты. Если клуб не будет участвовать в чемпионате КХЛ, придется оперативно принимать решение. Будем работать в разных направлениях и держать в голове варианты. Сейчас мы только разрабатываем структуру. Вы знаете, что следующий год олимпийский. Будет большая пауза, игроки уедут в сборные для подготовки и участия в Играх. Нам придется поработать над календарем, приблизительную структуру которого мы уже составили. Федерация хоккея России должна нам ее согласовать. Сразу после этого мы направим структуру клубам, чтобы они понимали, когда будут паузы. После этого начнем работу над календарем в разных вариантах».

Клуб из Владивостока пропустил сезон-2020/21 из-за отказа властей Приморского края финансировать профессиональный спорт во время пандемии коронавируса.

источник: КХЛ
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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