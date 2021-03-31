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Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Альбасете 0 Кастельон 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90' Сабадель 2 Жирона 2 П1 12.0 Х 1.14 П2 9.00
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Литва 0 Италия 0 П1 18.0 Х 9.50 П2 1.12
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Сан-Марино 0 Албания 0 П1 34.0 Х 16.0 П2 1.04
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Англия 0 Польша 0 П1 1.37 Х 4.80 П2 8.90
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 2' Австрия 0 Дания 0 П1 2.95 Х 3.50 П2 2.33
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 18.0 Х 8.30 П2 1.14
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Андорра 0 Венгрия 0 П1 13.0 Х 6.20 П2 1.24
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Молдавия 0 Израиль 0 П1 8.30 Х 5.00 П2 1.37
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.13 Х 9.60 П2 16.0
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Греция 0 Грузия 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.70
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.80
ЧМ-2022 - Европа не начался Босния и Герце 0 Франция 0 П1 6.40 Х 5.10 П2 1.45
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.20 Х 6.80 П2 13.0
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Испания 0 Косово 0 П1 1.09 Х 12.0 П2 20.0
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 4' Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.40 Х 5.40 П2 6.10
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Украина 0 Казахстан 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 9.20
31 марта 20:29
автор: Виктор Шарафудинов

Алексей Морозов: Уровень КХЛ растет. Потолок зарплат должен работать в среднесрочной перспективе

В нынешнем сезоне все победители дивизионов «Ак Барс», «Авангард», ЦСКА и СКА благополучно добрались до финалов конференций.

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал отсутствие сенсаций в розыгрыше Кубка Гагарина.

«В тех клубах, которые годами нарабатывали, и сейчас попали под жесткие рамки потолка, все равно остались хорошие хоккеисты, – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. – Но ЦСКА раньше во втором раунде, наверное, никогда не играл семь матчей. Уровень растет, и «Локомотиву» для победы всего одного шажка не хватило. В принципе, потолок и пол должны работать в среднесрочной перспективе. Вы помните межсезонье этим летом в котором было много интересных переходов. Я думаю, сейчас будет еще интереснее: одним клубам будет тяжело кого-то сохранить, но будут свободные места в других клубах».

Во втором раунде плей-офф серия ЦСКА и «Локомотив» получилась самой долгой. Москвичи одолели ярославцев по итогам семи матчей (4-3).

Начиная с нынешнего сезона, в КХЛ был установлен жесткий «потолок заработных плат» в размере 900 млн рублей и «пол заработных плат» (270 млн рублей).

источник: КХЛ
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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