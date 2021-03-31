Алексей Морозов: Уровень КХЛ растет. Потолок зарплат должен работать в среднесрочной перспективе

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал отсутствие сенсаций в розыгрыше Кубка Гагарина.

«В тех клубах, которые годами нарабатывали, и сейчас попали под жесткие рамки потолка, все равно остались хорошие хоккеисты, – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. – Но ЦСКА раньше во втором раунде, наверное, никогда не играл семь матчей. Уровень растет, и «Локомотиву» для победы всего одного шажка не хватило. В принципе, потолок и пол должны работать в среднесрочной перспективе. Вы помните межсезонье этим летом – в котором было много интересных переходов. Я думаю, сейчас будет еще интереснее: одним клубам будет тяжело кого-то сохранить, но будут свободные места в других клубах».

Во втором раунде плей-офф серия ЦСКА и «Локомотив» получилась самой долгой. Москвичи одолели ярославцев по итогам семи матчей (4-3).

Начиная с нынешнего сезона, в КХЛ был установлен жесткий «потолок заработных плат» в размере 900 млн рублей и «пол заработных плат» (270 млн рублей).