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Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Альбасете 0 Кастельон 1
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Украина 0 Казахстан 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 9.20
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Литва 0 Италия 0 П1 18.0 Х 9.50 П2 1.12
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Сан-Марино 0 Албания 0 П1 34.0 Х 16.0 П2 1.04
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ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 3' Греция 0 Грузия 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.70
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 4' Молдавия 0 Израиль 0 П1 8.30 Х 5.00 П2 1.37
31 марта 21:25
автор: Виктор Шарафудинов

КХЛ изучит возможность организации матчей клубов лиги с командами НХЛ

Инициативу предложил президент московского ЦСКА Игорь Есмантович.

Президент КХЛ Алексей Морозов, заявил, что лига изучит возможность проведения организации матчей своих сильнейших клубов против команд Национальной хоккейной лиги.

«Это была инициатива президента ЦСКА Игоря Есмантовича, – цитирует пресс-конференцию Морозова официальный сайт КХЛ. – Он задал вопрос о том, были ли такие обсуждения. Мы доложили, что их не было. На что клубы заинтересовались: они хотят сыграть с клубами НХЛ. Геннадий Николаевич поручил Лиге проработать этот вопрос, что мы и сделаем. Будем общаться с Национальной хоккейной лигой, изучать возможные варианты. Я знаю, что раньше руководство выходило на НХЛ и планировало проводить такие матчи, но что-то не получилось. Но время и интересы меняются, поэтому стоит попробовать проработать вопрос, и на Совете директоров мы доложим об итогах».

Ранее клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 в швейцарском Берне, а в 2010-м СКА дома обыграл «Каролину» 5:3, а рижское «Динамо» на своем льду уступило «Финиксу» 1:3.

источник: КХЛ
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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