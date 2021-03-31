КХЛ изучит возможность организации матчей клубов лиги с командами НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов, заявил, что лига изучит возможность проведения организации матчей своих сильнейших клубов против команд Национальной хоккейной лиги.

«Это была инициатива президента ЦСКА Игоря Есмантовича, – цитирует пресс-конференцию Морозова официальный сайт КХЛ. – Он задал вопрос о том, были ли такие обсуждения. Мы доложили, что их не было. На что клубы заинтересовались: они хотят сыграть с клубами НХЛ. Геннадий Николаевич поручил Лиге проработать этот вопрос, что мы и сделаем. Будем общаться с Национальной хоккейной лигой, изучать возможные варианты. Я знаю, что раньше руководство выходило на НХЛ и планировало проводить такие матчи, но что-то не получилось. Но время и интересы меняются, поэтому стоит попробовать проработать вопрос, и на Совете директоров мы доложим об итогах».

Ранее клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 в швейцарском Берне, а в 2010-м СКА дома обыграл «Каролину» 5:3, а рижское «Динамо» на своем льду уступило «Финиксу» 1:3.