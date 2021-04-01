«Баффало» разгромил «Филадельфию» и прервал серию из 18-ти поражений кряду

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» – «Филдельфия» завершился крупной победой гостей – 6:1.

В их составе дубль оформил Брэндон Монтур. Еще по шайбе забросили Сэм Райнхарт, Кертис Лазар, Стивен Фогарти и Кейси Миттельштадт. У «летчиков» отличился российский защитник Иван Проворов.

Таким образом, «Сэйбрз» прервали серию из 18-ти поражений кряду, а «Флайерз» – из двух побед подряд.

Следующий матч «Баффало» проведет 2 апреля против «Рейнджерс», а «Филадельфия» через два дня сыграет с «Айлендерс».

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