«Колорадо» забросил девять шайб в ворота «Аризоны», на счету Ничушкина результативная передача

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали домашнюю победу над «Аризоной Койотис» (9:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Йоонас Донской, оформивший хет-трик на 5-й, 7-й и 8-й минутах игры. Дубли на счету Габриэля Ландескога (39, 52) и Андре Бураковски (5, 57). По голу забили Пьер-Эдуар Белльмар (6) и Микко Рантанен (47). Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился результативной передачей. В нынешнем сезоне 26-летний игрок набрал 17 (8+9) очков.

Соперник ответил заброшенными шайбами Майкла Бантинга (5), Оливера Экмана-Ларссона (19) и Конора Гарленда (38). Голкипер Иван Просветов вышел на поле уже на седьмой минуте игры после того, как основной вратарь Адин Хилл пропустил четыре гола. Для россиянина эта встреча стала дебютной в рамках НХЛ.

«Колорадо» набрал 50 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Аризона» с 37 очками идет на пятой строчке.

В следующем матче «Эвеланш» дома сыграют против «Сент-Луиса», а «Койотис» отправятся в гости к «Анахайму». Обе встречи состоятся 3 апреля.