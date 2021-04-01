Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» в гостях обыграть «Сан-Хосе»

«Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (2:4) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победившей команды голы забили Рудольф Балцерс (25-я минута), Райан Донато (30), Николай Кныжов (51) и Эвандер Кейн (60). Отметим, что для российского защитника эта шайба стала первой в нынешнем сезоне. Также он отличился четырьмя ассистами в 35 матчах.

У соперников результативные броски на счету Кирилла Капризова (49) и Матса Цукарелло (60). Форвард набрал свое 28-е очко (12+16) в 34 играх в сезоне.

«Сан-Хосе» одержал вторую победу кряду и набрал 34 очка, расположившись на седьмом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота» занимает третью строчку с 44 очками.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи в гостях – 2 апреля «Уайлд» сыграют против «Вегаса», а днем позже «Шаркс» встретятся с «Лос-Анджелесом».