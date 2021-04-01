«Миннесота» – «Сан-Хосе». Кныжов признан третьей звездой встречи

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о том, что защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов стал третьей звездой домашнего матча с «Миннесотой Уайлд» (4:2).

Отметим, что 23-летний россиянин провел на льду 16 минут 57 секунд и отличился забитым голом. Отметим, что эта шайба стала для него первой в рамках своих выступлений в НХЛ. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 35 матчах, отдав четыре ассиста.

Второй звездой стал нападающий акул Томаш Гертл, отдавший две результативные передачи. Первой звездой был признан еще один хоккеист «Сан-Хосе» Брент Бернс, который также сделал два голевых паса.

«Сан-Хосе» одержал вторую победу кряду и набрал 34 очка, расположившись на седьмом месте в турнирной таблице Западного дивизиона.

3 апреля «Шаркс» сыграют в гостях с «Лос-Анджелесом».