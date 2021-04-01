Защитник «Сан-Хосе» Кныжов прокомментировал свой первый гол в НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов поделился эмоциями после своего дебютного гола в рамках Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что 23-летний игрок стал автором одной из шайб «акул» в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2). В нынешнем сезоне он набрал 5 (1+4) очков в 35 встречах.

– Я проделал большой путь и рад, что сегодня забил свой первый гол, счастлив быть здесь, – приводит слова Кныжова пресс-служба НХЛ.

«Сан-Хосе» занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 34 очка.

3 апреля «Шаркс» сыграют в гостях с «Лос-Анджелесом».