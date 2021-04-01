Тренер «Рейнджерс» Куинн: Мы пока не решили, когда состоится дебют Кравцова в НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением по поводу новичка команды – нападающего Виталия Кравцова.

Отметим, что клуб НХЛ задрафтовал 21-летнего россиянина в 2018 году под общим девятым номером. Нынешний сезон он провел в аренде в Тракторе – на его счету 28 очков (18+10) в 54 матчах КХЛ.

16 марта Кравцов вернулся в расположении команды из Нью-Йорка.

– Мы действительно хотим предоставить ему игровое время, но не просто ради практики. Кравцов заработал и продолжает зарабатывать возможность попасть в игру. Пока мы не приняли решение, когда состоится его дебют в НХЛ. Нам всем нравятся его мастерство и хоккейный IQ. Виталий провел отличный сезон в России, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы он как можно скорее влился в нашу игру, – приводит слова Куинна журналист газеты USA Today Винс Меркольяно.

На данный момент «Рейнджерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 36 очков в 35 матчах. Сейчас в команде находятся четыре хоккеиста из России – голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а также форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.