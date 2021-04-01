Дмитрий Квартальнов: Первый матч серии против «Авангарда» будет важен, ведь мы давно не играли

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил сильные стороны «Авангарда» накануне первого матча финала Восточной конференции.

«Это хорошая команда, у нее хорошее большинство, ребята играют в своей зоне как можно проще, – цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба. – Хорошие контратаки, быстрые. Хорошая команда с хорошими исполнителями. Они довольно-таки неплохо играли с «Металлургом», очень много шайб забросили. Был один момент, когда они пропустили много, но быстро сориентировались и достойно отыграли следующие два матча. Было время, мы смотрели их игры.

Мы много играли против них: у себя дома дважды выиграли, одна игра была очень рано, в самом начале регулярки. В двух играх на выезде уступили. В Москве, по-моему, вообще без шансов, довольно-таки слабую игру провели. В Балашихе уступили, они тоже выглядели неплохо. Так что еще раз говорю − хорошая команда, многое здесь не скажешь. Мы готовимся.

Первый матч будет важен, мы давно не играли. Мы отдыхали десять дней, они — пять. У них чуть-чуть есть игровой тонус. Каждый матч будет важен, каждый матч — новая страница. Готовясь к первой игре, мы не думаем о каких-то счетах. Наверное, никто об этом не думает. Готовимся к первой игре, которая будет третьего числа».

«Ак Барс» и «Авангард» первые матчи серии проведут в Казани 3 и 5 апреля.