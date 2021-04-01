Гимаев – о финальной серии на Востоке: «Ак Барс» наказывает соперника за ошибки

Экс-защитник команд КХЛ Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции.

— Мы прекрасно знаем, как играет «Ак Барс»: мощная и жёсткая команда без слабых мест, которая наказывает за любые ошибки. Казанцы способны играть активно через давление, вынуждать соперника ошибаться, чем впоследствии и пользуются. Большим вопросом будет то, как сыграет «Авангард» – как смогут сыграть игроки против казанцев. Исход серии будет зависеть от того, смогут ли они взять инициативу в свои руки, — приводит слова Гимаева «БИЗНЕС Online».

Напомним, что первой матч серии пройдет в Казани 3 апреля.