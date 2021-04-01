Панарин, Овечкин и Бучневич вошли в число трех российских звезд марта в НХЛ

Официальный сайт НХЛ на русском языке определил трех лучших игроком марта. В список вошли лишь форварды.

Первой российский звездой признан нападающий «Рейнджерса» Павел Бучневич. 25-летний череповчанин в 15 матчах марта набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+11».

Второе место эксперты отдали нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. У 35-летнего хоккеиста 13 (11+2) очков за месяц и 14 игр. Кроме того, Овечкин обогнал Фила Эспозито в списке лучших снайперов в истории.

Третьей звездой признан еще один нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» - Артемий Панарин. В активе 29-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 10 матчах.