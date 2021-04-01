Гендиректор «Трактора» - о Кравцове: Хочу, чтобы Виталий стал полноценным игроком НХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о возможных перспективах воспитанника челябинской школы хоккея Виталия Кравцова в НХЛ.

«Возвращение Виталия Кравцова? У него контракт с «Рейнджерс». Я хочу, чтобы Виталий реализовал свой потенциал и стал полноценным игроком НХЛ. У него все для этого есть», — приводит слова менеджера сайт болельщиков клуба.

В текущем чемпионате КХЛ 21-летний нападающий провел за 54 игры, в которых набрал 28 (18+10) очка. После завершения сезона Кравцов уехал в расположение клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».