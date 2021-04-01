Гендиректор «Трактора»: Нам нужны игроки с большим потенциалом, но Гусеву пока предложение не делали

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о возможных новичках команды из НХЛ.

«У Виталия Абрамова заканчивается контракт с «Оттавой», и, конечно, он нам интересен. Я бы с удовольствием видел его в нашем клубе. Никите Гусеву, конечно, предложение пока не делали. Но игроки с большим потенциалом в «Тракторе» нужны», - цитирует функционера сайт болельщиков клуба.

Абрамов в этом сезоне не провел ни одного матча за «Оттаву», выступая за фарм-клуб в АХЛ и финский «Юкурит».

Гусев сыграл за «Нью-Джерси» 20 матчей, набрав 5 (2+3) очков.