Михаил Фисенко: У нас много игр в регулярном чемпионате с «Авангардом»

Нападающий казанского «Ак Барса» перед стартом финальной серии Восточной конференции с омским «Авангардом» ответил на вопросы представителей СМИ.

− Серия с «Авангардом» будет для вас особенной после летней истории с сорванным трансфером?

− Будет интересно, команда хорошая. Это было летом, всё уже в прошлом, сейчас другая жизнь. Все понимают риски, понимают, что нужно играть в финале. Поэтому будем настраиваться и без лишних эмоций.

− Что можете сказать об этом «Авангарде»? Насколько команда отличается от того времени, когда вы играли в Омске? Какие сильные стороны можете выделить?

− Те игры, которые мы видели, играли против них – команда действует в том же ключе. По-моему, они ничего не поменяли с тех пор. Знаем соперника, у нас много игр в регулярном чемпионате с ним. Из сильных сторон: скоростная, системная, заточенная на ворота команда, хорошо сбалансированная, — передает слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что первые матчи серии пройдут в Казани 3 и 5 апреля.