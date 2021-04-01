Боб Хартли: У «Ак Барса» нет слабых мест

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о сопернике по борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.

— Нам предстоит встреча с очень серьезным противником: они уверенно шли на протяжении всего сезона и регулярный чемпионат закончили на первом месте на Востоке. Мы же были вторыми, поэтому логично, что мы встречаемся в финале конференции. Я считаю, что у Казани нет слабых мест, у них очень сбалансированный состав — настоящий баланс во всех звеньях нападения и в защите. Но при этом мы также отличная команда, и вот две оставшиеся, самые сильные команды сыграют в финале конференции, — приводит слова канадского специалиста официальный сайт ястребов.

Добавим, что «Ак Барс» и «Авангард» первые матчи серии проведут в Казани 3 и 5 апреля.