Буше – о финале Восточной конференции с «Ак Барсом»: Ждем отличную серию

Американский нападающий омского »Авангарда» Рид Буше перед стартом финальной серии Востока ответил на вопросы журналистов.

— Как проходит подготовка к серии с «Ак Барсом»? Оцени соперника?

— Подготовка идет хорошо: у нас было пару дней на отдых для того, чтобы немного подлечить синяки и небольшие травмы. Настраиваемся на серьезную серию против Казани: мы знаем, что они отличная команда, и мы ждем отличную серию!

— Назови двух-трех ключевых игроков «Ак Барса» вообще и в серии в частности?

— Мы знаем, что Да Коста очень сильный центральный нападающий, Доус выступал за «Барыс», у него прекрасная репутация, Педан и Яруллин. Понятно, что это хорошая команда, у них габаритные игроки, и они играют в силовой хоккей. Мы знаем, что против них будет очень интересно, — приводит слова Буше официальный сайт «Авангарда».

Стоит добавить, что серия стартует в Казани 3 апреля.