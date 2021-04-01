Барков вошел в число лучших игроков НХЛ в марте

НХЛ определила лучших игроков месяца. В список вошли четыре хоккеиста из каждого дивизиона.

По информации пресс-службы НХЛ, первой звездой месяца в Центральном дивизионе стал финский форвард «Флориды» Александр Барков. Нападающий набрал 16 очков (5+11) в 11 матчах.

Лучшим игроком Восточного дивизиона признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. В марте он провел 15 матчей, в которых набрал 21 очко (7 шайб + 14 передач).

Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон» стал первой звездой Северного дивизиона. В его активе14 матчей и 23 очка (7+16).

Лучшим в Западном дивизионе признан вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр. Голкипер провел за месяц 15 игр, в которых одержал 12 побед.