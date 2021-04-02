Леонид Вайсфельд: В этом году потолок зарплат реально работает

«С точки зрения маркетинга этого плохо, но с другой стороны, команды вышли в финал. Это ведь не проблема СКА и ЦСКА, это проблема других клубов. Другой вопрос, что у этих команд и возможности значительно выше, чем у остальных. В этом году потолок зарплат реально работает, но если кто-то еще хочет в лиге выровнять возможности команд, то нужно включать и другие механизмы, только надо ли это кому-нибудь?», - цитирует Вайсфельда «Реальное время».

Напомним, в финальной серии Западной конференции КХЛ снова встретятся ЦСКА и питерский СКА.

На Востоке пару финалистов составили казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».