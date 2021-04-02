«Вашингтон» крупно уступил «Айлендерс», Овечкин отличился результативной передачей

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали уверенную победу над «Вашингтон Кэпиталз» (8:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды хет-трик оформил Мэтью Барзал (17-я, 19-я и 59-я минуты), а дубль на счету Джонатана Эберле (6, 29). По голу забили Брок Нельсон (18), Кейси Сизикас (24) и Джош Бэйли (44). Российский голкипер Семен Варламов оформил 18 сейвов из 22 возможных.

Соперник ответил результативными бросками Джона Карлсона (2, 40), Даниэля Спронга (18) и Ти Джея Оши (27). Форвард Александр Овечкин провел на льду 16 минут 58 секунд и сделал один ассист. Вратарь Илья Самсонов отразил лишь 18 бросков из 24 и в третьем периоде был заменен после того, как он получил травму.

Несмотря на поражение, «Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона, набрав 50 очков. На счету «Айлендерс» те же 50 очков и третья строчка.

3 апреля «Кэпиталз» отправятся в гости к «Нью-Джерси», а днем позже клуб из Нью-Йорка на своем поле сыграет с «Филадельфией».