Две ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» в гостях переиграть «Баффало»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В основное время у победителей голы забили Колин Блэквелл (27-я минута) и Филип Хитил (47). В овертайме решающий бросок нанес Мика Зибанеджад (65). На счету российского нападающего две голевых передачи за 23 минуты 50 секунд, проведенные на площадке. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23.

В составе соперников шайбы забросили Расмус Асплунд (3) и Тейдж Томпсон (60).

«Рейнджерс» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Баффало» потерпел 19-е поражение в последних 20 матчах чемпионата и располагается на восьмой строчке с 20 очками.

4 апреля между командами состоится еще одна игра.