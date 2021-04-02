«Тампа-Бэй» одержала волевую победу над «Коламбусом», на счету Василевского 36 сейвов

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Коламбус Блю Джекетс» завершился победой «молний» со счетом 3:2.

У хозяев две шайбы забросил Брэйден Пойнт, отличившийся на 16-й и 56-й минутах игры. Еще один гол на счету Росса Колтона (55). Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов из 38 возможных. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 24 минут 51 секунду, однако он не отличился результативными действиями.

Соперник ответил голами Зака Веренски (30) и Эрика Робинсона (51). Защитник Владислав Гавриков завершил игру с коэффициентом полезности «-1», отыграв 18 минут 46 секунд.

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 52 очка. «Коламбус» идет на шестой строчке с 36 очками.

3 апреля «Лайтнинг» сыграют дома с «Детройтом», а днем позже «Блю Джекетс» отправятся в гости к «Флориде».