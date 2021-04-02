«Даллас» в гостях уверенно обыграл «Нэшвилл», Худобин отразил 21 бросок из 22

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НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 48' Лос-Анджелес К 92 Денвер Наггетс 101
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Вегас Голден Н 2 Миннесота Уайл 1 П1 2.00 Х 3.80 П2 3.20
Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.06 Х 3.40 П2 3.70
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.75 Х 3.30 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.02
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.37
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 19:00 Кремонезе 0 Эмполи 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.50
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.50
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
02 апреля 07:00

«Даллас» в гостях уверенно обыграл «Нэшвилл», Худобин отразил 21 бросок из 22

«Предаторз» прервали свою шестиматчевую серию без поражений в чемпионате.

«Даллас Старз» в гостевом матче победили «Нэшвилл Предаторз» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Эса Линделль (3-я минута), Джейсон Робертсон (29), Джейми Бенн (42) и Миро Хейсканен (58). Российский форвард Денис Гурьянов провел на льду 15 минут 40 секунд и стал автором результативной передачи. Голкипер Антон Худобин совершил 21 сейв из 22 возможных.

В составе хищников единственный гол забил Колтон Сиссонс (17). Отметим, что ему ассистировал россиянин Яков Тренин, отыгравший 11 минут 29 секунд.

«Даллас» набрал 34 очка и сократил отставание от «Нэшвилла», идущего на четвертой строчке, до пяти очков. Оба команды представляют Центральный дивизион.

В следующем матче «Старз» отправятся в гости к «Каролине» (4 апреля), а «Предаторз» дома примут «Чикаго» (3 апреля).

источник: «Советский спорт»
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