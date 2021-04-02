«Даллас» в гостях уверенно обыграл «Нэшвилл», Худобин отразил 21 бросок из 22

«Даллас Старз» в гостевом матче победили «Нэшвилл Предаторз» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Эса Линделль (3-я минута), Джейсон Робертсон (29), Джейми Бенн (42) и Миро Хейсканен (58). Российский форвард Денис Гурьянов провел на льду 15 минут 40 секунд и стал автором результативной передачи. Голкипер Антон Худобин совершил 21 сейв из 22 возможных.

В составе хищников единственный гол забил Колтон Сиссонс (17). Отметим, что ему ассистировал россиянин Яков Тренин, отыгравший 11 минут 29 секунд.

«Даллас» набрал 34 очка и сократил отставание от «Нэшвилла», идущего на четвертой строчке, до пяти очков. Оба команды представляют Центральный дивизион.

В следующем матче «Старз» отправятся в гости к «Каролине» (4 апреля), а «Предаторз» дома примут «Чикаго» (3 апреля).