«Тампа-Бэй» – «Коламбус». Василевский признан второй звездой встречи

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Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.06 Х 3.40 П2 3.70
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.75 Х 3.30 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.02
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.37
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия B 19:00 Кремонезе 0 Эмполи 0
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.50
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.30 Х 2.80 П2 3.90
02 апреля 08:13

«Тампа-Бэй» – «Коламбус». Василевский признан второй звездой встречи

Россиянин отразил 36 бросков из 38.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о том, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал второй звездой матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что 26-летний вратарь совершил 36 сейвов из 38 возможных. Тем самым, россиянин помог своему клубу прервать серию из трех поражений кряду.

Первой звездой стал форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, отличившийся двумя заброшенными шайбами. Тройку лучших замкнул еще один нападающий «молний» – Росс Колтон, на счету которого один гол.

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 52 очка. «Коламбус» идет на шестой строчке с 36 очками.

3 апреля «Лайтнинг» сыграют дома с «Детройтом», а днем позже «Блю Джекетс» отправятся в гости к «Флориде».

источник: NHL (НХЛ)
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