«Тампа-Бэй» – «Коламбус». Василевский признан второй звездой встречи

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о том, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал второй звездой матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что 26-летний вратарь совершил 36 сейвов из 38 возможных. Тем самым, россиянин помог своему клубу прервать серию из трех поражений кряду.

Первой звездой стал форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, отличившийся двумя заброшенными шайбами. Тройку лучших замкнул еще один нападающий «молний» – Росс Колтон, на счету которого один гол.

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 52 очка. «Коламбус» идет на шестой строчке с 36 очками.

3 апреля «Лайтнинг» сыграют дома с «Детройтом», а днем позже «Блю Джекетс» отправятся в гости к «Флориде».