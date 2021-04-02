Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Вегас»

«Вегас» на своем льду уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3, победителя команды определяли в серии буллитов.

За хозяев шайбы забрасывали Вильям Карлссон на четвертой минуте встрече и Брэйден Макнэбб - на 42-й.

У гостей голами отличились россиянин Кирилл Капризов на восьмой минуте и Джаред Спаржон - на 46-й, очко за голевую передачу получил в том числе российский форвард.

Победный буллит реализовал швейцарский нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала.

4 апреля команды снова сыграют между собой.