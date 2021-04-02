Капризов стал восьмым новичком НХЛ за последние 10 лет, набравшим 30 очков за 35 и меньше матчей

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, заработав в матче против «Вегаса» два очка (1+1), набрал 30 баллов по системе гол+пас (13+17). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Для достижении этой отметки Капризову понадобилось провести в НХЛ 35 матчей, таким образом он стал восьмым новичком североамериканского чемпионата за последние десять лет, набравшим 30 очков за 35 и меньшее количество игр.

Стоит отметить, что одним из восьми является другой российский хоккеист Артемий Панарин, которому для достижении отметки 30 очков понадобилось провести в НХЛ 33 матча в сезоне-2015/16.

Напомним, что сегодня «Миннесота» обыграла «Вегас» с помощью серии буллитов со счетом 3:2.