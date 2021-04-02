«Нэшвилл» – «Даллас». Худобин стал первой звездой встречи

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз» (4:1), сообщает пресс-служба лиги.

34-летний вратарь отразил 21 бросок из 22. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету хоккеиста 90,8% отраженных ударов в среднем за матч. При нем команда одержала седьмую победу в чемпионате.

Второй звездой признан форвард «Далласа» Роопе Хинц, отличившийся одним ассистом. Тройку лучших замкнул защитник «Старз» Эсе Линделль, на счету которого одна заброшенная шайба.

«Даллас» набрал 34 очка и сократил отставание от «Нэшвилла», идущего на четвертой строчке, до пяти очков. Оба команды представляют Центральный дивизион.

В следующем матче «Старз» отправятся в гости к «Каролине» (4 апреля), а «Предаторз» дома примут «Чикаго» (3 апреля).