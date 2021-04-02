«Металлург» продлил контракт с защитником Земченком

Пресс-служба «Металлурга» сообщила о том, что команда продлила контракт с защитником Артемом Земченком.

По информации источника, новое соглашение 29-летнего россиянина с магнитогорским клубом рассчитано на два ближайших сезона.

Земченок присоединился к команде перед началом текущего сезона – на его счету 58 матчей, в которых он набрал 15 (3+12) очков по системе «гол+пас».

Ранее хоккеист защищал цвета «Адмирала», СКА и «Спартака». В общей сложности игрок отыграл в КХЛ 372 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 64 результативных передачи.