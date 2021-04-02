«Салават Юлаев» пополнит Шмелев, контракт с Кадейкиным продлен

«Салават Юлаев» договорился о новом контракте с нападающим Александром Кадейкиным и достиг соглашения об однолетнем контракте со Сергеем Шмелевым, сообщает «Чемпионат».

Контракт со Шмелевым, который провел минувший сезон в ХК «Сочи», должен быть подписан после открытия рынка свободных агентов.

В нынешнем сезоне Кадейкин сыграл 63 матча в КХЛ, отличившись 41 (15+26) очком.

Шмелев провел за сочинский клуб 60 встреч, в активе нападающего 43 (21+22) балла.

Напомним, что в полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» со счетом 0:4 в серии.