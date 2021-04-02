Марио Кемпе: В выездных играх со СКА придется менять нашу игру

Шведский легионер московских армейцев Марио Кемпе поделился ожиданиями от серии матчей за выход в финал Кубка Гагарина.

— Мы знаем, что это хорошая команда, обученная. Они играют на площадке меньшего размера, возможно, из-за этого придется немного менять нашу игру, когда мы отправимся на выезд. Но если мы будем действовать так, как мы можем и умеем, мы победим в этом раунде, — передает слова 32-летнего хоккеиста официальный сайт ЦСКА.

Добавим, что на Востоке путевку в финал Кубка Гагарина разыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».