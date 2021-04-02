Марио Кемпе: В выездных играх со СКА придется менять нашу игру

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 2-й тайм, 87' Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 7.70 Х 1.16 П2 12.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 83' Пескара 1 Пиза 0 П1 1.20 Х 5.60 П2 22.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 43' Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 11' Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 1-й период ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.97 Х 3.70 П2 3.60
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.80
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Утрехт-2 0 П1 2.17 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эксельсиор 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 1.69 Х 4.30 П2 4.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Ден Босх 0 Осс 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 НЕК Неймеген 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Аякс-2 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Эйндховен 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Хелмонд Спорт 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 2.14 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Волендам 0 Камбюр 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 1.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Де Графсхап 0 Дордрехт 0
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Райо Вальекано 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Бирмингем Сити 0 Суонси Сити 0 П1 3.40 Х 2.90 П2 2.50
Испания - Примера 22:00 Леванте 0 Уэска 0 П1 2.36 Х 3.50 П2 3.10
Португалия - Примейра 22:30 Насьонал 0 Портимоненсе 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
Португалия - Сегунда 22:30 Пенафиел 0 Академику 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.00
Марио Кемпе: В выездных играх со СКА придется менять нашу игру
02 апреля 19:01
автор: Артем Спиридонов

Марио Кемпе: В выездных играх со СКА придется менять нашу игру

Сегодня в Москве в 19:30 в первом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА примет питерский СКА.

Шведский легионер московских армейцев Марио Кемпе поделился ожиданиями от серии матчей за выход в финал Кубка Гагарина.

— Мы знаем, что это хорошая команда, обученная. Они играют на площадке меньшего размера, возможно, из-за этого придется немного менять нашу игру, когда мы отправимся на выезд. Но если мы будем действовать так, как мы можем и умеем, мы победим в этом раунде, — передает слова 32-летнего хоккеиста официальный сайт ЦСКА.

Добавим, что на Востоке путевку в финал Кубка Гагарина разыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

источник: ХК ЦСКА
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