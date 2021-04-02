Альберт Яруллин: В финале конференции не может быть плохой команды

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мнением об омском «Авангарде», с которым казанцы будут вести борьбу за выход в финал Кубка Гагарина.

— В целом, системная, организованная команда. Не стесняется играть от простоты в нужные моменты, умеет играть по счету. Хорошая команда, тут не может быть другой – финал конференции, полуфинал Кубка Гагарина. Слабых команд здесь точно не может быть. Только серьезный настрой, предстоит серьезная игра, — приводит слова Яруллина официальный сайт казанской команды.

Добавим, что в Западной конференции за выход финал поборются армейские коллективы Москвы и Санкт-Петербурга.