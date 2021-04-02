ЦСКА всухую переиграл СКА и повел в серии (видео)

В конце первого периода Иван Телегин и Антон Слепышев забросили по шайбе с интервалом в 54 секунды. Во втором игровом отрезке зрители голов не увидели. В заключительной двадцатиминутке Максим Шалунов установил окончательный результат - 3:0.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу москвичей. Вторая игра пройдет 4 апреля, также в Москве.
Кубок Гагарина
Западная конференция
Финал
1-й матч
ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Телегин (Светлаков, Робинсон), 18:03
2:0 – Слепышев (Локтионов), 18:57
3:0 - Шалунов (Робинсон, Окулов), 44:56