Игорь Ожиганов: Если мы не забили, значит не выполнили того, что от нас требуется

«Конечно, есть рецепт, как вскрывать оборону ЦСКА. Просто нужно выполнять его. Если мы не забили, значит не выполнили того, что от нас требуется. А то, что ЦСКА умеет играть по счёту, так это ни для кого не секрет. У них есть кубковый костяк, который держится долгое время.

Нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту. Ладно, первый гол — это несчастный случай, но ко второй шайбе привела целая череда ошибок. А 2:0 — это комфортный счёт для ЦСКА», - приводит слова хоккеиста КХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА.

Вторая игра пройдет в Москве 4 апреля.