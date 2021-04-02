Александр Волков: Я сам просил об обмене из «Тампы», хочу больше игрового времени

Александр Волков пообщался с журналистами после перехода из «Тампы-Бэй» в «Анахайм».

«Мне уже 23 года, и я становлюсь старше, – цитирует Волкова The Orange County Register. – Я не мог ждать, пока мне начнут давать больше игрового времени. Я хочу расти как хоккеист, и я добивался обмена. Это я принял решение».

В нынешнем сезоне Волков провел 19 матчей за «Тампу», забросив три шайбы и сделав две результативных передач. В среднем он проводил на льду 9 минут и 22 секунды.

Всего в активе Александра 28 матчей и 6 очков (3+3) в регулярных чемпионатах НХЛ.