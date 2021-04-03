Шайба Орлова принесла победу «Вашингтону» над «Нью-Джерси», россиянин признан первой звездой матча

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме со счетом 2:1.

Победный гол забил российский защитник Дмитрий Орлов, теперь на счету хоккеиста 8 (5+3) очков в сезоне. Орлов был признан первой звездой матча.

Также в составе столичной команды отличился Джон Карлсон. Форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

«Дэвилз» ответили шайбой Майкла Маклеода.

Следующая встреча между командами также пройдет в Ньюарке 4 апреля, начало игры - в 22:00 (мск).