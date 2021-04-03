«Анахайм» переиграл «Аризону», Волков отметился дебютной шайбой

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» дома потерпел поражение от «Аризоны» со счетом 2:4.

У победителей отличились Юхан Ларссон, Лэйн Педерсон, Фил Кессел и Ник Шмальц. Ранее дебютировавший в НХЛ российский голкипер «Койотис» Иван Просветов участия в матче не принимал.

Хозяева смогли ответить только двумя шайбами в исполнении Якоба Сильверберга и Александра Волкова, который проводил свой первый матч после перехода из «Тампы Бэй». В регулярном чемпионате НХЛ Волков набрал 5 (3+2) очков.

Следующая встреча между командами также пройдет в Анахайме 5 апреля, начало игры - в 04:00 (мск).