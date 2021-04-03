Волков - о дебютной шайбе за «Анахайм»: Это очень приятно, хотя в первые минуты немного нервничал

Нападающий «Анахайма» Александр Волков дал комментарий после первой своей шайбы в составе «Дакс» в ворота «Аризоны» (2:4).

«Это очень приятно, хотя в первые минуты немного нервничал. Но потом партнеры здорово разыграли комбинацию, и мне просто оставалось забросить шайбу в сетку», - приводит слова Волкова официальный сайт НХЛ.

В конце марта «Тампа-Бэй» обменяла россиянина в «Анахайм».

Напомним, что Волков в предыдущем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли в состава «Лайтнинг». Форвард принял участие в шестом матче финала с «Далласом».