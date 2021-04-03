Дэн Мильштейн: Амиров, Черепанов и Шафигуллин имеют возможность продолжить карьеру в НХЛ

Агент Дэн Мильштейн поделился информацией о переговорах своих клиентов с клубами НХЛ.

«К защитнику «Локомотива» Никите Черепанову проявляют интерес ряд клубов НХЛ. Это большой и физически крепкий хоккеист, с отличной самоотдачей.

У нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина, задрафтованного «Лос-Анджелесом», есть вариант развития карьеры в Северной Америке.

Что касается форварда Родиона Амирова, у которого истекает контракт с «Салаватом Юлаевым» и права на которого в НХЛ принадлежат «Торонто», то мы обсуждаем три возможных варианта продолжения его карьеры», - приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

Отметим, что все хоккеисты являются воспитанниками своих клубов. 30 апреля 2021 года у игроком заканчиваются контракты с командами.