Алексей Бадюков: ЦСКА играл в свой хоккей, не включая резервы

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился впечатлениями от старта финальной серии Западной конференции.

— СКА сыграл не в такой активный хоккей, который ожидался. Входить в зону получалось, особенно у тройки Ткачева, а завершающей передачи не было. И тут ЦСКА занял выжидательную позицию и играл в свой хоккей, не включая резервы. После второго периода им удалось поддавить и почувствовать уверенность в своих силах. Они в своем стиле повели 2:0 к третьему периоду и контролировали ситуацию. Обыденная, спокойная победа армейцев, — цитирует Бадюкова «Чемпионат».

Стоит добавить, что сегодня в Казани стартует финальная серия Восточной конференции между «Ак Барсом» и омским «Авангардом».