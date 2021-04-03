Канарейкин - о матче ЦСКА - СКА: Москвичи лидировали во всех компонентах

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин выразил мнение о победе ЦСКА над СКА (3:0) в первом матче финала Западной конференции КХЛ.

«Отдадим должное ЦСКА - они контролировали всю игру. Москвичи лидировали во всех компонентах: лучше контролировали шайбу, цеплялись за малейшую возможность для нагнетания, использовали ошибки соперника, да и в целом продемонстрировали хорошую реализацию. Как итог - закономерная победа», - приводит слова Канарейкина «Чемпионат».

Отметим, что счет в серии стал 1-0 в пользу московских армейцев.

Напомним, что следующая встреча между командами также пройдет в Москве 4 апреля, начало игры – в 17:00 по московскому времени.