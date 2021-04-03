Крикунов – о финальной серии Восточной конференции: Омскому клубу будет тяжело

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 70' Бохум 2 Хольштайн 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 72' Монако 2 Метц 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 70' Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 69' Карлсруэ 0 Оснабрюк 1 П1 9.30 Х 4.10 П2 1.45
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 68' Ротор 0 Локомотив М 1 П1 28.0 Х 8.00 П2 1.12
Англия - Чемпионшип перерыв Хаддерсфилд Та 1 Брентфорд 0 П1 1.75 Х 3.50 П2 4.90
Англия - Премьер-лига перерыв Челси 1 Вест Бромвич А 2 П1 5.20 Х 3.30 П2 1.81
Испания - Сегунда 1-й тайм, 27' УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 4.10 Х 2.60 П2 2.33
Испания - Примера 1-й тайм, 27' Гранада 0 Вильярреал 2 П1 21.0 Х 13.0 П2 1.08
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Парма 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.70
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.30 Х 4.40 П2 1.73
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Удинезе 0 П1 1.48 Х 4.60 П2 7.00
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Фиорентина 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.45
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кротоне 0 П1 1.23 Х 6.60 П2 14.0
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Специя 0 П1 1.49 Х 4.60 П2 6.80
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.05
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.78 Х 4.10 П2 4.30
Германия - Бундеслига 16:30 Байер 0 Шальке-04 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Арминия 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 Краснодар 0 Ахмат 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Рубин 0 Сочи 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.10
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.00 Х 4.10 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 17:00 Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 6.30
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.10 Х 3.20 П2 3.90
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Арока 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
Италия - Серия А 17:30 Доломити Энерг 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 18:00 Канту 0 Бриндизи 0
03 апреля 15:01
автор: Артем Спиридонов

Крикунов – о финальной серии Восточной конференции: Омскому клубу будет тяжело

Сегодня в 17:00 мск казанский «Ак Барс» примет омский «Авангард» в первом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина.

Экс-наставник казанской команды Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции.

— «Ак Барс» сильнее в целом, в работе. И сильнее в исполнении игрового задания, чем «Авангард». Я думаю, что омскому клубу придется тяжело в этой серии. Посмотрим, что покажут соперники в первой встрече в Казани, тогда что-то будет понятно, — передает слова Крикунова «РИА Новости».

Добавим, что вчера в Москве в первом матче финала Западной конференции ЦСКА переиграл со счетом 3:0 питерский СКА.

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