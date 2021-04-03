Крикунов – о финальной серии Восточной конференции: Омскому клубу будет тяжело

Экс-наставник казанской команды Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции.

— «Ак Барс» сильнее в целом, в работе. И сильнее в исполнении игрового задания, чем «Авангард». Я думаю, что омскому клубу придется тяжело в этой серии. Посмотрим, что покажут соперники в первой встрече в Казани, тогда что-то будет понятно, — передает слова Крикунова «РИА Новости».

Добавим, что вчера в Москве в первом матче финала Западной конференции ЦСКА переиграл со счетом 3:0 питерский СКА.