«Ак Барс» проиграл «Авангарду». Омичи повели в серии

В первом периоде счет открыли гости: в середине отрезка точный бросок удался Кириллу Готовцу.

Казанцы отыгрались после перерыва: численное большинство реализовал Кирилл Петров.

За минуту и семь секунд до конца основного времени матча еще один Кирилл - Семенов с помощью рикошета вывел омичей вперед.

Хозяева бросились отыгрываться, заменив вратаря на шестого полевого игрока, однако получили третью шайбу в пустые ворота - отличился Клим Костин.

Вторая игра серии состоится пятого апреля, также в Казани.