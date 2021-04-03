«Ак Барс» проиграл «Авангарду». Омичи повели в серии

В первом периоде счет открыли гости: в середине отрезка точный бросок удался Кириллу Готовцу.
Казанцы отыгрались после перерыва: численное большинство реализовал Кирилл Петров.
За минуту и семь секунд до конца основного времени матча еще один Кирилл - Семенов с помощью рикошета вывел омичей вперед.
Хозяева бросились отыгрываться, заменив вратаря на шестого полевого игрока, однако получили третью шайбу в пустые ворота - отличился Клим Костин.
Вторая игра серии состоится пятого апреля, также в Казани.