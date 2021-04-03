Боб Хартли: Понимали, что третий период будет решающим

«Очень хорошая выездная встреча, доволен ребятами. Хотели хорошо провести первый период, так как понимали, что Казань начнёт навязывать свою игру. Мы сыграли надёжно в обороне и понимали, что третий период при счёте 1:1 будет решающим. Семёнов забросил важнейшую шайбу, а затем последовал гол в пустые ворота от Костина.

Были моменты, где складывалось ощущение, что мы упускали возможности для броска. После второго периода мы об этом с ребятами поговорили, разобрали игру. Соперник силён, мало пропускает. Емелина в третьем периоде увели в раздевалку, а потом он вернулся? Мы полностью контролировали шайбу. Вы думаете, что Алексей стал бы лежать на льду? Это не его стиль и не то, как действует «Авангард». Пересмотрите этот эпизод», - сказал Хартли в эфире телеканала «КХЛ-ТВ».

Счетв серии стал 1-0 в пользу омичей.

Вторая встреча пройдет пятого апреля в Казани.