Хвича Кварацхелия: До игры Слуцкий сказал, что я забью, так и получилось

Хвича Кварацхелия пообщался с журналистами после победы казанского «Рубина» над «Сочи» в 27-м туре чемпионата России.

Команда Леонида Слуцкого на своем поле победила 1:0, а Кварацхелия после выхода на замену забил единственный гол на 71-й минуте.

«Эмоции очень положительные, потому что команда выиграла, и я забил хороший гол, – цитирует грузинского полузащитника официальный сайт казанского клуба. – Для меня это очень хорошо.

Что Леонид Слуцкий сказал после игры? Он поздравил. До игры он сказал, что я забью, так и получилось.

Почему не вышел в стартовом составе? Я с Леонидом Викторовичем разговаривал, и мы решили, что лучше первый тайм отдохнуть, потому что я в сборной играл, потом был длительный перелет.