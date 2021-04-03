Дмитрий Квартальнов: Такие «мусорные» голы залетают, нам надо поучиться эти вещи делать

Главный тренер «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в сегодняшней домашней игре против «Авангарда».

Клуб из Омска победил в Казани 3:1 и повел в серии 1-0. Победную шайбу команды Боба Хартли забросил на 59-й минуте Кирилл Семенов.

«Уступили, много не скажешь здесь, – цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». – Всего один гол забили. Были моменты, шансы, к сожалению, не использовали их. Два наброса... Нужно было ловить шайбу при втором голе. Такие «мусорные» голы залетают. Нам, наверное, надо поучиться эти вещи делать.

Когда ждать Зарипова и Да Косту? Не знаю. Не могу пока сказать, кто будет играть.

Соглашусь, что в начале третьего периода чуть-чуть уступили. Но мы очень много вбрасываний проигрывали, поэтому преимущество сразу получал соперник. У нас было больше опасных моментов, но не забили, вратарь хорошо сыграл. Немного инициативу перехватил соперник в начале третьего периода. Вроде бы, контролировали это все, но получился такой неожиданный гол, поэтому проиграли».